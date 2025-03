Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2025, la Scozia piega il Galles per 24-21 ad Edimburgo

All’Hive Stadium dilailper 24-21 nella prima giornata del torneo e conquista un successo da 4 punti, mentre le ospiti incassano soltanto il bonus difensivo: entrambe le formazioni, infatti, mettono a segno 3 mete e non raggiungono il bonus offensivo.Nel primo tempo le ospiti passano in vantaggio già al 4? con la meta di Carys Phillips trasformata da Keira Bevan. Le scozzesi dapprima accorciano al 16? con il piazzato di Helen Nelson, poi firmano il sorpasso al 35? con la marcatura di Sarah Bonar, convertita da Nelson per il 10-7 con cui si va al riposo.Nella ripresa le padrone di casa allungano al 43? con la meta di Emma Orr trasformata da Nelson, ma lei tornano a -3 al 52? con la marcatura di Abbie Fleming convertita da Bevan. La, però, si riporta oltre la distanza di break al 64? con la meta di Leah Bartlett e la trasformazione di Nelson, ma ilrientra in partita al 73? con la segnatura di Gwenllian Pyrs e la successiva conversione di Bevan.