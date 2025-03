Metropolitanmagazine.it - Secondo un report Apple perde oltre 1 miliardo di dollari all’anno per il servizio di streaming

un nuovo rapporto, il business dellovideo diè ancora in forte rosso. Ilin abbonamento stando più di 1diun rapporto di The Information pubblicato giovedì. Il gigante della tecnologia sta spendendo circa 4,5 miliardi diin contenuti, in calo rispetto ai 5 miliardi degli anni passati.TV+, che presenta praticamente solo prodotti originali, ha circa 45 milioni di abbonati,il rapporto. Naturalmente, 1didi perdite annuali sono praticamente un errore di arrotondamento per la mela nel contesto del suo business complessivo, che è alimentato principalmente dalle vendite di iPhone.ha generato 391 miliardi di fatturato e ha registrato un utile netto di 93,7 miliardi per il suo anno fiscale conclusosi a settembre 2024.