Sport.periodicodaily.com - Seconda volta di Van der Poel alla Milano-Sanremo, battuti Ganna e Pogacar

Il campione olandese Mathieu Van dermette per lain carriera la sua firma sulla, battendo allo sprint Filippoe Tadeycon i quali era andato in fuga sulla salita della Cipressa.VAN DERVINCE PER LALA: LA GARALa grande classica viene animata dall’attacco di otto corridori: Mathis LE Berre, Alessandro Verre, Baptiste Veistroffer, Mark Stuart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli, Filippo Turconi e Martin Marcellusi, che guadagnano ben sei minuti sul gruppo.I battistrada hanno tenuto duro finosalita della Cipressa dove è partito Tadey, sul quale si sono portati subito Mathieu Van dere Filippo. Lo sloveno ha accelerato più volte sul Poggio distanziando l’azzurro e rimanendo da solo con il belga.