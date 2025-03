Bergamonews.it - Seconda vasca di laminazione di Astino: scavo più piccolo, più capacità, costi minori e una zona umida

Bergamo. In sede di Commissione 2 arriva l’informativa sul piano di fattibilità delladelle tre vasche dipreviste per la Val d’. Una presentazione voluta dall’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota che, insieme alla dirigente Vincenza Rota e ai componenti del gruppo dello studio Stefania Zaccardi, Matteo Cima, Omar Cella e Giulio Orsingher, ha di fatto fotografato lo stato dell’arte di un’opera tanto importante quanto strategica per il contenimento delle acque.Dalla riprogettazione, presentata ai consiglieri comunali, emergono, come elementi determinanti, la riduzione dello, contestuale all’innalzamento dellacontenitiva della2 e la riprogettazione delle confluenze, poiché si parla di un’opera contenitiva. Da non dimenticare poi l’attenzione alla biodiversità, con la creazione di una