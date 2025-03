Internews24.com - Seconda squadra Inter, aperti i sondaggi per il nuovo allenatore: ecco qual è il primo nome sulla lista

di Redazione, la società sta ragionando sue possa essere l’più adatto per la futuraUnder 23: ilDopo l’annuncio fatto alcune settimane fa da Beppe Marotta, l’sta proseguendo i suoi sforzi per la creazione della futuraUnder 23, lae dovrebbe iscriversi al campionato di Serie C per la stagione 2025-26, con sede a Monza. La società sta valutandopossa essere il più idoneo e, come riportato da Tuttosport, attualmente stanno considerando quattro profili, tutti tecnici con esperienza nella terza divisione.In posizione privilegiata, sebbene non ancora riconosciuto come il principale candidato, c’è Stefano Vecchi, che tra il 2014 e il 2018 ha conquistato sei trofei, inclusi due campionati, con laPrimavera dell’e attualmente sta cercando di ottenere la promozione in Serie B con l’L.