Scudetto Esposito e Di Napoli a Radio Goal

La corsariprenderà dopo la sosta Nazionali. Massimilianoed Arturo Di, ex attaccanti del, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a, trasmissione in onda suKiss Kiss. Di seguito quanto hanno dichiarato.: “Ilha avuto un piccolo calo nelle ultime gare”Così l’ex attaccante del: “Il modulo lo fanno i calciatori. Un allenatore deve avere preparazione e capacità di lavorare su più moduli, di preparare più partite nella stessa partita e ovviamente deve essere bravo a sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Ilsta lavorando a più soluzioni, come la Nazionale. Parti con un modulo, poi tra infortuni e assenze sei costretto a rivedere un po’ il tutto. Si fa di necessità virtù.