Anteprima24.it - Scosse Campi Flegrei, cariche a corteo di Bagnoli: ai ministri leghisti consegnate richieste

Tempo di lettura: 2 minutiLa tensione si alza a Coroglio, a circa 300 metri da Città della scienza. Dentro è previsto il convegno della Lega sulla sicurezza, presenti iSalvini, Piantedosi e Valditara. Un cordone di forze dell’ordine fronteggia ildi protesta. In piazza sono in centinaia, tra cittadinie movimenti antagonisti. “Vogliamo un decreto, non le passerelle elettorali” ripetono i manifestanti. Alcuni lanciano uova, pomodori e fumogeni contro la polizia. Si chiede di passare il blocco, e la replica sono alcunecoi manganelli. Gli scontri durano qualche minuto. Dalla testa delgridano di restare calmi. “Qua c’è la gente del quartiere” ricordano, alludendo a mamme e bambini. E l’agitazione cala in qualche minuto, prevale la ragione.Le forze dell’ordine sanno chi hanno di fronte.