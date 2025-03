Tvplay.it - Scossa improvvisa per Sinner, cambia tutto nel ranking: ora è ufficiale

Leggi su Tvplay.it

ll numero uno al mondo Jannikè ai box a causa della squalifica per Clostebol. Ecco le ultime indiscrezioni. Il tennista azzurro Jannikvive un momento difficile, uno dei più complicati della sua comunque giovane carriera. L’altoatesino ha 23 anni ed ha già portato a casa 3 titoli del Grande Slam, ha una serie di incredibili record e tra le altre cose per molti può essere considerato come uno dei tennisti italiani più forti di sempre.pernel: ora è(Lapresse) TvPlayLa carriera del campione azzurro è rimasta però bloccata a causa del caso Clostebol, l’azzurro ha patteggiato e resterà cosi fermo ai box per 3 mesi.tornerà agli inizi di Maggio, direttamente per il torneo di casa degli Internazionali d’Italia a Roma, ma c’è la consapevolezza che bisogna fare i conti con la classifica e in queste settimane il vincitore degli Australian Open potrebbe purtroppo perdere il primato in classifica.