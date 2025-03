Ilcampoonline.it - Scoperto con patente falsa: multa da oltre 5mila euro

Leggi su Ilcampoonline.it

Durante un controllo serale a Carpi, la Polizia Locale delle Terre d’Argine ha fermato un automobilista con. L’uomo, cittadino straniero, è stato smascherato grazie a strumenti digitali per la verifica dei documenti.Gli agenti hanno sequestrato lae sanzionato il conducente con unadi5.000, denunciandolo alla Procura di Modena per falso documentale.L’operazione rientra nei controlli quotidiani della Polizia Locale per garantire la sicurezza stradale nei comuni di Novi, Campogalliano, Carpi e Soliera.L'articolocondaproviene da Il Campo.