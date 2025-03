Romatoday.it - Scomparso da un mese e mezzo, ma è morto in ospedale. La storia di Vehbija

Leggi su Romatoday.it

Le ricerche si sono concluse nel più drammatico degli epiloghi.Salkanovic, 62 anni, èper cause naturali al policlinico Umberto I. I parenti non avevano notizie da un. Dellase ne era occupata l’associazione Penelope Lazio Odv.L’uomo, nato in Serbia Montenegro.