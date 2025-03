Quifinanza.it - Scioperi dal 24 al 28 marzo, aeroporti e autotrasportatori: stop di 4 giorni

L’ultima settimana disi preannuncia critica per i trasporti in Italia. Da lunedì 24 a venerdì 282025 sono in programmache paralizzeranno sia il traffico aereo neglisia il trasporto merci su gomma, per unocomplessivo di quattro. Le agitazioni sono state proclamate da diverse sigle sindacali e associazioni di categoria: nel settore aereo a incrociare le braccia saranno personale di terra e piloti, mentre nell’autotrasporto si fermeranno i conducenti di Tir e mezzi pesanti a livello nazionale.Le date e le modalità sono state comunicate ufficialmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Enac, che ha già pubblicato la lista dei voli garantiti per il 24?. Vediamo nel dettaglio chi sciopera e quali saranno i possibili disagi per viaggiatori e imprese.