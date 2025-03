Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Team Sprint Lahti 2025: orari, programma, streaming, startlist

Penultima prova dello sci diinternazionale in scena a: la Coppa del Mondo disputa la sua ultima, quella che in Finlandia vedrà battagliare 35 coppie al maschile e 23 al femminile secondo il format che ha trovato una sua stabilità.L’Italia schiera tre coppie, due tra gli uomini e una tra le donne. In un caso, Federico Pellegrino e Davide Graz saranno i protagonisti principali, mentre per quel che concerne l’altra accoppiata si punta su Martino Carollo e Michael Hellweger. Tra le donne, invece, pressoché inevitabile l’accoppiata Caterina Ganz-Federica Cassol, con quest’ultima che è la nota positiva della stagione.Ladi Coppa del Mondo di sci disi disputerà. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 (fasi finali) e in direttasu Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN.