Oasport.it - Sci di fondo: Klaebo trascina la Norvegia nella Team Sprint, Italia II lotta, poi cala

Leggi su Oasport.it

Ennesimo trionfo per Johannes Hoesflot, stavolta in coppia con Even Northug.I vince lamaschile di Lahti, lo fa in 16’22?66 e ha nel dominatore di Coppa del Mondo e Mondiali l’uomo-faro, quello che semplicemente non lascia scampo quando c’è da non lasciarlo in assoluto. Il tutto al penultimo giorno di un’annata che, per lui, non conosce fine.Prime fasi piuttosto combattute, con le due coppie francesi che hanno parecchie difficoltà tra cadute, bastoni rotti e quant’altro. Mate anche perché c’è una variabile non del tutto prevista, e cioè un’volitiva tanto con Hellweger quanto soprattutto con Carollo, che nel finale di terzo giro si concede anche il lusso di essere il primo a passare.Più si va avanti, però, e più le cadute arrivano: mentre Maki riesce a tentare la fuga, dietro si fa a gara ad evitare di finire giù, e in un caso ci va molto vicino anche Carollo.