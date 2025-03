Oasport.it - Sci di fondo: Italia, podio sfiorato nella Team Sprint femminile. Germania vincente

Leggi su Oasport.it

Sono giorni spettacolari per lanello sci diI, infatti, con Coletta Rydzek e Laura Gimmler vince ladi Lahti dopo che ieri la stessa Rydzek aveva fatto rivivere i giorni d’oro di Evi Sachenbacherindividuale. 18’22?32 il tempo delle vincitrici al termine di una vera e propria lotta furiosa.Prime fasi di gara abbastanza tranquille per tutte, nei fatti i primi due giri scorrono senza reali quisquilie fondistiche da risolvere. Nel terzo si inizia a vedere qualcosa, con la Norvegia che fa quel che può per iniziare una scrematura che però non giunge nell’immediato.Si crea una competizione ad alto tasso tattico,quale qualcosa prova a fare anche l’più con una Cassol a volte chiusa dalle altre che con Ganz che cerca di tenere, almeno inizialmente.