Oasport.it - Sci di fondo: Graz/Pellegrino, niente Team Sprint. Italia in finale con le restanti coppie

Si sono chiuse le qualificazioni delladi Lahti, l’ultima della stagione: in Finlandia si va a grandi passi verso la conclusione della Coppa del Mondo 2024-2025. Ed è forse anche per questo che l’ha due, e non tre,in gara. Federicoe Davide, infatti, hanno deciso di rinunciare: pesano sull’uno la volontà di disputare la 50 km di domani, sull’altro le condizioni ancora non perfette.Venendo al fatto compiuto, in campo maschileII, l’unica rimasta in competizione, entra incol nono tempo, derivante dal 2’50?61 di Martino Carollo e dal 2’48?37 di Michael Hellweger, che formano complessivamente un 5’39?98 ampiamente sufficiente per passare. Inoltre, individualmente realizzano il 20° e il 12° tempo.La sorpresa la regala però Francia II, prima in 5’35?62 per otto centesimi davanti a Norvegia I, e ancor più la regala Jules Chappaz, che in 2’46?26 è davanti di quattro centesimi rispetto a Johannes Hoesflot Klaebo.