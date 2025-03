Sci alpino cancellate le discese di Sun Valley 2025 | Brignone vince matematicamente la Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

Le difficili condizioni meteo di Sun, con l’abbondante nevicata che si è abbattuta nelle ultime ore sulla località dell’Idaho ha costretto gli organizzatori a cancellare le duelibere previste per questa sera. Originariamente in programma alle 18.00 la discesa maschile e alle 19.30 quella femminile (orari italiani), sono state prima spostate alle 21.00 e alle 22.00 con partenza abbassata, poi dalle 21.30 e infine annullate in maniera definitiva. Può esultare comunque Federica, che ottiene così la matematica vittoria delladelgenerale 2024/25. Non solo, perché la valdostana si porta a casa anche ladi discesa libera per la prima volta in carriera, e può continuare a sognare uno storico tris. In campo maschile invece la Sfera di Cristallo era già saldamente nelle mani di Marco Odermatt, che grazie all’annullamento della gara odierna si aggiudica anche quella di discesa.