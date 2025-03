Sci alpino cancellate le discese di Sun Valley 2025 | Brignone vince matematicamente la Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

Le difficili condizioni meteo di Sun, con l’abbondante nevicata che si è abbattuta nelle ultime ore sulla località dell’Idaho ha costretto gli organizzatori a cancellare le duelibere previste per questa sera. Originariamente in programma alle 18.00 la discesa maschile e alle 19.30 quella femminile (orari italiani), sono state prima spostate alle 21.00 e alle 22.00 con partenza abbassata, poi dalle 21.30 e infine annullate in maniera definitiva. Arrivano dunque i primi verdetti da Sun, anche senza gareggiare. Può esultare Federica, che ottiene così la matematica vittoria delladel2024/25. Sulla carta la tigre di La Salle era già sicura del trionfo, dal momento che a quattro gare dal termine della stagione il suo vantaggio su Lara Gut-Behrami era pari a 382 punti, ma l’elvetica non gareggia in slalom.