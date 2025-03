Sci Alpino Brignone e Goggia nella Top 10 della discesa di Sun Valley | è l’ultima tappa di Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Sun– E’dideldi Scia Sun. E’ la giornata di Federicache potrebbe realizzare l’impresaconquistaSfera di Cristallo Assoluta.In attesa delle Finali, intanto va di scena lalibera in un percorso tortuoso. La stessae lapiazzano il settimo e l’ottavo posto in Classifica. E puntano al podio nelle gare ufficiali di questo week end.Il raccontogara e le dichiazioni – Fonte FISI/fisi.orgLa Svizzera dominante, questa volta, è quella delle donne. Nell’unica provadi Sun, sono le rossocrociate a dominare, con una Lara Gut-Behrami che appare a suo agio sul tracciato americano e chiude davanti a tutte con il tempo di 1’27?79, precedendo la compagna di squadra Corinne Suter per soli 16 centesimi.