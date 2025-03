Agi.it - Schlein punta sui territori per la 'pax' nel Pd, ma restano i malumori

AGI - Uscire dai palazzi per rafforzarsi nei. È la linea che intende seguire Ellyper uscire dalle sacche di un confronto interno che ha fatto tornare in auge la parola congresso. La conta interna sembra, in realtà, più lontana di quanto gli scossoni seguiti allo strappo sul voto di Strasburgo sul riarmo abbiano fatto temere. La minoranza interna non sembra avere fretta di aprire la corsa al Nazareno. Per mancanza di alternative credibili a, si dice nei corridoi di Montecitorio. Così, il voto del gruppo dem alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni, con il Pd che ha votato compatto la propria risoluzione senza cedere alle sirene di M5s e Azione, è stato interpretato dal Nazareno come un segnale di sana e robusta costituzione della maggioranza dem.