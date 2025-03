Linkiesta.it - Schlein dice di aver convinto gli euro socialisti, ma è stata lei a cambiare idea sul riarmo

Ellycambia posizione un’altra volta e il Piano di Ursula von der Leyen non è più un tabù. Leidipei, ma forse sono ipei adlei. Ammesso e non concesso che lei sia convinta veramente, e che non stia facendo il gioco delle tre carte.Se il testo del documento del Partito del socialismopeo del 20 marzo fosse stato presentato dal Partito democratico nei giorni scorsi probabilmente non ci sarebbero state la spaccatura a Strasburgo e le dure polemiche successive. Dunque, contrordine compagni: il Piano presentato da Ursula von der Leyen non va più «radicalmente cambiato». Lo dicono ipei, con la firma di Elly: «Il pacchetto ReArmpe è solo un primo passo che necessita di maggiore ambizione e di essere abbinato a un programma completo per una difesa comunepea».