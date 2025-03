Thesocialpost.it - Schianto sulla Statale 166 a Roccadaspide: due morti e un ferito grave

Leggi su Thesocialpost.it

n incidente mortale ha sconvolto, in provincia di Salerno. Nella tarda serata di ieri, due auto si sono scontrate violentemente166 degli Alburni, in località Fonte.Leggi anche: Trapani, Erina Licari muore a 62 anni aggredita da un caneDue giovaninelloL’impatto è stato devastante. Un ragazzo di 25 anni, originario di, è morto sul colpo. L’altra vittima, un giovane di 24 anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere. I vigili del fuoco lo hanno estratto in condizioni critiche. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, è deceduto nella notte.Unin gravi condizioniUn terzo giovane, 28 anni, di Cava de’ Tirreni, è rimastomente. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale di Eboli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.