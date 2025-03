Iltempo.it - “Scetticismo e disfattismo”. Lerner provoca, Cacciari risponde. Poi demolisce la piazza di Serra

“Ilallafunziona molto bene in televisione”, “Sono più europeista di te”: duro botta e risposta tra Massimoe Gad. I due infatti si sono scontrati sulla guerra in Ucraina e non se le sono mandate a dire. Ospiti di Lilli Gruber e del suo Otto e mezzo su La7,si sono trovati su due versanti opposti e non si sono risparmiati nonostante il legame di amicizia che li lega. “Versailles è stata una pace giusta? Ma quali sono le paci giuste? La guerra è sempre la prosecuzione del crimine, non è la punizione del crimine” esordisce il filosofo. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano non si tiene fin da subito: “Ilallafunziona molto bene in televisione, ma qui dobbiamo chiederci se c'è una battaglia politica che vale la pena di tentare, ok? Lei ha fatto il parlamentare, ha fatto il militante, oltre che il filosofo”.