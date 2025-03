Oasport.it - Scacchi: Lodici patta e resta in zona podio agli Europei, salvataggio Sonis

Leggi su Oasport.it

Settimo turno conclusoindividuali dia Eforie Nord, ormai prossimi ad infiammarsi definitivamente. A seguito dei risultati odierni cambia totalmente il quadro dei leader, soprattutto perché il tedesco Matthias Bluebaum batte con stile l’ormai ex capoclassifica, lo spagnolo Daniil Yuffa. Asasieme a Bluebaum si portano davanti il georgiano Baadur Jobava, vittorioso sull’armeno Robert Hovhannisyan, e il norvegese Aryan Tari, che sconfigge l’ungherese Gleb Dudin. Ora si trovano tutti a 6/7. Per Bluebaum è caccia al bis di Brezice 2022, Jobava ha già quattro podi continentali all’attivo, anche se mai è riuscito a vincere.Nel gruppo dei quarti, ancora in piena lotta per le posizioni che contano (e per l’approdo alla World Cup), c’è sempre Lorenzo. Oggi per lui sfida complicata con l’armeno Gabriel Sargissian, ma il bresciano, con il Nero, non lascia mai neppure l’ombra di uno spiro al suo avversario nella linea ultra-simmetrica dell’Inglese, e così arriva lain 42 mosse che lascia entrambi a 5,5/7, a mezzo punto dalla vetta in un gruppo che comprende altri 9 giocatori.