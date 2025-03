Ilrestodelcarlino.it - Saul Nanni e Deva Cassel, vacanza da sogno insieme

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 marzo 2025 - Galeotto fu il set del Gattopardo. È stato così per, attore bolognese cresciuto a San Lazzaro di Savena, e, figlia di Vincente Monica Bellucci. Lui 26 anni, lei 20, entrambi protagonisti della serie Netflix in cima alle classifiche. Hanno appena trascorso unaassieme. A svelarlo è l’attrice e modella con un carosello su Instagram: acqua di cocco, paesaggi tropicali, sole, mare cristallino e la dolce compagnia di. La prima mossa “Mi sono innamorato di lei giocando a nascondino durante le riprese”, ha confessato l’attore in un’intervista pubblicata dalla piattaforma di streaming. Anche peril ricordo della scintilla è nitido: “Ho visto questo ragazzo, molto bello, e mi sembrava anche molto talentuoso”. Ed è lei a rompere gli indugi con la prima mossa: “Se ti ricordi - dice a- sono stata io a mandarti un messaggio!”.