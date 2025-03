Screenworld.it - Sapevate che Deadpool esiste veramente? Tutto sul killer condannato a morte (è inquietante)

davvero e non è uno scherzo! Infatti nello stato della Florida c’è un assassino che, durante la sua attività criminale, è stato nominato Thein quanto il suo volto completamente tatuato ricordava quello dell’antieroe Marvel. Ma la coincidenza piùè che il vero nome delè Wade Wilson, proprio come il personaggio Marvel. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da New York Post (@nypost)Wilson era stato arrestato e poi processato dopo che nel 2019 aveva ammazzato a sangue freddo due donne: Kristine Melton di 35 anni e Diane Ruiz di 43 anni. Le donne furono uccise brutalmente un giorno di distanza dall’altra e Wilson dichiarò che aveva fatto quello che aveva fatto “per il solo gusto di uccidere”.