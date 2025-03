Juventusnews24.com - Santa Maria Juve, esordio in Nazionale italiana per il talento bianconero classe 2009: primi minuti per lui contro la Germania U16

di Fabio Zaccaria, l’attaccante di Grauso esordisce in Azzurro nel test amichevole con i pari età tedeschi: una manciata dia disposizione nel 2-3 finale per la. I dettagliDopo l’con la casacca bianconera dellantus Under 16, arriva anche un’altra data da ricordare per Mateo. Il, infatti, è stato convocato dal ct Scarpa per il doppio test amichevole dell’Italia U16lainsieme ad altri tre bianconeri: Del Fabro, Rocchetti e Corigliano. Come anticipato dantusnews24.com, il ragazzo aveva un ampia scelta sullada rappresentare ma la chiamata dellantus poteva essere un indizio in più sul percorso inizialmente intrapreso dal. L’ex Levante, infatti, ha risposto alla chiamata di Scarpa ed ha pure fatto il suoufficiale con la maglia azzurra, nella prima sfidai tedeschi a Coverciano terminata 2-3 in favore degli ospiti in data 21/03/2025.