Chietitoday.it - Sanità in Abruzzo: il Pci denuncia il disastro della gestione pubblica e la crescita del privato

Leggi su Chietitoday.it

"In questi giorni assistiamo all’ennesimo teatrino indegno tra centrodestra e centrosinistra, che si accusano a vicenda per ilin. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti: entrambi hanno gestito e affossato la, smantellandola pezzo dopo pezzo per.