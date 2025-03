Laprimapagina.it - Sanità a Vibo Valentia. Sarlo al Governatore Occhiuto: te la senti di aiutare i cittadini a credere di più nel sistema sanità?

Riceviamo e pubblichiamo la nota del giornalistanese Giuseppe, decano dell’informazione in Calabria, che si rivolge alRobertochiedendo se se la sente didi più nel.Caro Presidente Roberto, Commissario per la realizzazione dell’Ospedale di, mettiamo in piedi, insieme, una intesa per ripristinare la “normale”e dintorni ?Concordo con chi ritiene che non hai alcun motivo per non volere bene anche alla città die il suo territorio per dedicargli una maggiore attenzione rispetto ad oggi. Ne credo che assegnando nuovi medici cubani all’Asp hai ancora una volta privilegiato Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro.Però devi anche capire la sofferenza deiquando richiamano l’attenzione sul fatto che il presidio ospedaliero “G.