Danielebartocciblog.it - San Nolo 2025: stasera a Milano la finale. Ecco i primi finalisti

Leggi su Danielebartocciblog.it

Cresce l’attesa per la finalissima del Festival San, il Festival della Canzone di. Da giovedì 20 a sabato 22 marzo nel capoluogo lombardo, nella suggestiva cornice del District 272 di via Padova, si parla ‘solo’ di “San”, giunto alla sua (meravigliosa) ottava edizione.Dopo il tutto esaurito fatto registrare nell’edizione del 2024, che ha portato al successo ‘Francamente’ con l’ormai famoso “Paracadute“, le candidature sono terminate a fine febbraio, raggiungendo quasi la soglia delle 500 adesioni. Gli organizzatori hanno comunicato che c’è stato un record storico nella vendita dei biglietti, con il sold out della seconda e della terza serata (quest’ultima in sole 48 ore, udite udite). Giovedì 20 marzo, la prima attesissima serata, ha visto brillare sul palco Alec Temple con “Rondini”, Schiuma con “Faccio schifo come te”, Zebra TSO con “Primavera”.