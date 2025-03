Sport.periodicodaily.com - San Marino-Romania: le probabili formazioni

Gara valida per la seconda giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Serve un’ impresa ai padroni di casa contro gli ospiti in cerca dei primi punti. Sansi giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45.SAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Non è cominciata bene l’avventura dei padroni di casa, sconfitti a Cipro. La Nazionale guidata da Cevoli può sperare nei numeri, visto che nelle ultime quattro gare casalinghe ha fatto tre risultati positivi Anche il cammino dei rumeni non è iniziato bene con la sconfitta casalinga contro la Bosnia. Si attende un riscatto immediato per rilanciare le ambizioni della Nazionale di Lucescu che punta in alto.LESAN(4-5-1): Colombo, Fabbri, Valentini, Benvenuti, Tosi, Contadini, Zannoni, Battistini, Lazzari, Berardi, Nanni.