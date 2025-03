San Clemente a Roma | una chiesa a tre strati a due passi dal Colosseo

Leggi su Funweek.it

Chiunque abbia visitato almeno una volta, non ha potuto fare a meno di scattare una foto al, il più grande anfiteatrono del mondo. I più attenti e curiosi avranno fatto caso alla bellezza di un edificio che si trova a 400 metri da lì: avete mai sentito parlare delladi San?I più attenti e curiosi avranno fatto caso alla bellezza di un edificio che si trova a 400 metri da lì: avete mai sentito parlare delladi SanS.di Sana pochidal: tra storia e tradizioneLa Basilica di S.è situata tra via dei Normanni, via Labicana, via di S.Giovanni in Laterano e piazza di S.da cui prende il nome. Sanfu un Papa, terzo successore di S.Pietro, morto nel 97 d.C. Larappresenta uno degli edifici più particolari da un punto di vista storico: essa èficata e al suo interno possiamo percorrere tre periodi.