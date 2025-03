Tvzap.it - Samuele Bersani: “Ecco come ho scoperto il tumore”, le condizioni di salute del cantautore

Sul palco del concerto di Milano, Samuele Bersani ha spiegato ufficialmente perché qualche mese fa è stato costretto a rinviare il tour: il cantautore bolognese ha avuto un tumore ai polmoni. L'artista ha vissuto delle settimane difficilissime. E ora emergono nuovi dettagli sulla malattia che l'ha colpito. Dal palco Samuele Bersani aveva aperto il suo cuore ai fan e aveva rivelato: "Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo".