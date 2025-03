Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sulla possibilità di riunirsi con il marito Mario

Leggi su Velvetgossip.it

La ballerina e conduttrice, 43 anni, ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando a Pechino Express insieme alla sorella Debora. Questa scelta rappresenta per lei un modo per riconnettersi con se stessa e ritrovare una nuova energia.ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Gente, dove ha rivelato di sentirsi rinvigorita grazie all’esperienza televisiva. “Grazie a Pechino mi sono sentita di nuovo viva, valorizzata, felice. Adesso affronto la vita con una nuova consapevolezza e uno sguardo diverso”, ha dichiarato.La partecipazione a Pechino expressLa partecipazione a Pechino Express arriva in un momento difficile per, che sta affrontando una crisi con il, il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, con il quale si è sposata il 15 febbraio 2020.