Samanta Togni riflette sul possibile riavvicinamento con il marito Mario

, ballerina e conduttrice di 43 anni, ha recentemente deciso di partecipare alla trasmissione Pechino Express insieme alla sorella Debora. Questa scelta nasce dal desiderio di ritrovare una nuova vitalità e un senso di realizzazione personale. In un’intervista rilasciata a Gente,ha rivelato che la sua vita è stata segnata da una crisi profonda, in particolare nel suo matrimonio con il chirurgo plasticoRusso, di 45 anni, con il quale si è sposata il 15 febbraio 2020.Una crisi matrimoniale difficileDopo aver trascorso il Capodanno insieme, sembrava che i problemi coniugali trafossero stati superati. Tuttavia, la ballerina ha confessato di non essere ancora sicura di poter ripristinare il legame con il. “Stiamo cercando di capire se il legame si possa ricompattare”, ha dichiarato, rivelando le incertezze che ancora affliggono la loro relazione.