Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro del suo matrimonio con Mario: incertezze e speranze

Leggi su Velvetgossip.it

La ballerina e conduttrice, 43 anni, ha deciso di partecipare alla trasmissione Pechino Express insieme alla sorella Debora per riscoprire un nuovo slancio nella sua vita. La decisione arriva in un momento delicato, in cui la sua relazione con il marito, il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, è in crisi. Nonostante i tentativi di ricomporre il loro legame, la situazione rimane incerta.Una crisi personale e professionaleha rivelato a Gente di sentirsi ancora incerta riguardo alla possibilità di riunirsi con, con cui si è sposata il 15 febbraio 2020. La ballerina ha confessato: “Stiamo cercando di capire se il legame si possa ricompattare”. Durante il recente Capodanno, i due sembravano aver superato le difficoltà, ma la realtà è ben diversa. Laha espresso quanto sia stata difficile la sua esperienza, affermando di essersi sentita “spenta” e poco valorizzata, soprattutto dopo aver preso decisioni come il trasferimento a Dubai per seguire il marito.