Samanta Togni riflette sul futuro con Mario: il legame è da ricostruire

La ballerina e conduttrice, 43 anni, ha recentemente annunciato la sua partecipazione a Pechino Express insieme alla sorella Debora, spinta dal desiderio di ritrovare una nuova vitalità. L’attrice, nota per il suo passato come volto di Ballando con le Stelle, ha dichiarato che questa esperienza le ha permesso di riscoprire la gioia di vivere e di affrontare la vita con una rinnovata consapevolezza.Il matrimonio e la crisi conrussoha sposato il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, il 15 febbraio 2020. Tuttavia, la coppia sta attraversando un periodo difficile. Dopo aver trascorso insieme il Capodanno, sembrava che le tensioni che avevano segnato il loro matrimonio fossero superate. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente,ha rivelato che la situazione è ancora incerta e ha confessato di non essere sicura di poter riconciliarsi con il marito.