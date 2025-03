Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro con Mario: il legame è da ricompattare?

La ballerina e conduttrice, 43 anni, ha deciso di partecipare al programma televisivo Pechino Express insieme alla sorella Debora, con l’intento di ritrovare una nuova energia e vitalità. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente,ha rivelato che la sua partecipazione al reality ha rappresentato un’opportunità per sentirsi nuovamente viva e valorizzata, dopo un periodo difficile caratterizzato da incertezze personali e professionali.La crisi conRussoha sposato il chirurgo plasticoRusso il 15 febbraio 2020, ma la coppia sta attualmente affrontando una crisi. Nonostante abbiano trascorso il Capodanno insieme,ha ammesso di non essere ancora sicura della possibilità di un riavvicinamento. “Stiamo cercando di capire se ilsi possa”, ha dichiarato la ballerina, evidenziando le difficoltà che ha vissuto nel suo matrimonio.