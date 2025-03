Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro con Mario: il legame è ancora incerto

, ballerina e conduttrice di 43 anni, ha recentemente confermato la sua partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express, in compagnia della sorella Debora. Questa scelta, come dichiarato dalla stessa, rappresenta un tentativo di ritrovare una nuova **vitalità** e un rinnovato **senso di sé**. La ballerina ha spiegato che l’esperienza le ha conferito una nuova **energia**, permettendole di affrontare la vita con una rinnovata **consapevolezza**.Una crisi personale e professionaleha sposato il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, il 15 febbraio 2020. Tuttavia, il loro **matrimonio** ha attraversato momenti difficili e la **crisi** non èrisolta. Nonostante abbiano trascorso il **Capodanno** insieme,ha rivelato a Gente di non essere sicura di poter tornare con il marito.