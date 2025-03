Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro con Mario: il legame da ricompattare?

La ballerina e conduttrice, 43 anni, si appresta a intraprendere una nuova avventura partecipando a Pechino Express insieme alla sorella Debora. Questa scelta nasce dal desiderio di ritrovare una nuova energia e vitalità, in un momento della sua vita caratterizzato da sfide personali.Il matrimonio in crisi e la ricerca di una nuova consapevolezzaha sposato il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, il 15 febbraio 2020. Tuttavia, la loro relazione sta attraversando un periodo difficile. Nonostante i tentativi di superare la crisi,ha rivelato di non essere ancora sicura di poter ricostruire ilcon il marito. “Stiamo cercando di capire se ilsi possa”, ha confessato. I due hanno trascorso il Capodanno insieme, creando l’illusione che i problemi fossero stati risolti, ma la realtà è ben diversa.