Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro con Mario: il legame da ricompattare

La ballerina e conduttrice, 43 anni, ha recentemente deciso di partecipare al programma televisivo Pechino Express insieme alla sorella Debora. Questa scelta rappresenta per lei un’opportunità per ritrovare la vitalità e l’energia che sente di aver perso. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente,ha spiegato come questa esperienza le abbia permesso di riscoprire un senso di gioia e realizzazione personale.Una crisi matrimoniale in corsoIl matrimonio dicon il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, celebrato il 15 febbraio 2020, è attualmente in una fase critica. Nonostante avessero trascorso recentemente il Capodanno insieme,ha rivelato di non essere ancora sicura della possibilità di un riavvicinamento. “Stiamo cercando di capire se ilsi possa”, ha confessato l’ex volto di Ballando con le Stelle.