Velvetgossip.it - Samanta Togni riflette sul futuro con il marito Mario: il legame è in bilico

Leggi su Velvetgossip.it

, la ballerina e conduttrice di 43 anni, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso partecipando a Pechino Express insieme alla sorella Debora. Questa scelta rappresenta per lei un tentativo di ritrovare vitalità e gioia di vivere, dopo un periodo di difficoltà personale e professionale. La, nota per il suo ruolo in Ballando con le Stelle, ha dichiarato di sentirsi nuovamente viva e valorizzata grazie a questa esperienza.La crisi conRussoIl 15 febbraio 2020,ha sposato il chirurgo plasticoRusso, 45 anni, ma la loro relazione ha attraversato momenti di crisi. Nonostante abbiano trascorso il Capodanno insieme, i segnali di tensione rimangono evidenti. In un’intervista rilasciata a Gente, la ballerina ha rivelato di non essere ancora certa di poter ricostruire ilcon il