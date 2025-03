Abruzzo24ore.tv - Salvini smentisce: nessuna faida con Meloni sugli USA, solo fantasie giornalistiche!

Roma - Il leader della Lega, Matteo, respinge con forza le voci di una presunta tensione con la Premier Giorgiariguardo ai rapporti con gli Stati Uniti, definendole "ricostruzioni surreali" e prive di fondamento. In un recente intervento alla scuola di formazione politica della Lega, Matteoha categoricamente smentito le indiscrezioni su una presunta "guerra" interna al governo italiano riguardante la politica estera verso gli Stati Uniti. Il vicepremier ha definito tali voci come "retroscena inesistenti e surreali", sottolineando l'infondatezza di queste ricostruzioni.?ha rivelato di aver avuto una conversazione telefonica con il vicepresidente americano J.D. Vance, notizia che alcuni media hanno interpretato come segnale di una spaccatura con la Premier Giorgia