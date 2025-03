Quotidiano.net - Salvini senza freni: “Noi dalla parte giusta della storia. Nessuna guerra con Meloni, ho chiamato Vance per investimenti italiani in Usa”

Roma, 22 marzo 2025 – "Siamo: pace, disarmo, lavoro, famiglia, serenità, benessere. Stanno provando a fermare il vento disperatamente". Lo ha detto il vicepremier e leaderLega Matteo, intervenendo in videocollegamento con la scuola di formazione politica del suo partito, arrivata alla decima edizione. "Vi chiedo di essere costruttori di pace", ha detto, ribadendo il noLega agli 800 miliardi dell'Unione europea "da spendere in armi. La pace è un bene supremo da cui discende il benessere economico – ha aggiunto –. Dobbiamo stare vicini a questo rinnovato clima di disarmo e pacificazione, bisogna aiutare, accompagnare questo benedetto processo di pace,parlare di carri armati o 800 miliardi.". Poi, tornando sulle indiscrezioni in merito a unacon la premierper la telefonata con il vice presidente americanoparla di "retroscena inesistenti e surreali" e aggiunge: "E' scherzi a, non è giornalismo.