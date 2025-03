Iltempo.it - Salvini sbugiarda l'ultima fake: "Guerra con Meloni per telefonata a Vance? Retroscena inesistenti" | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

"Unacon la premierper lacon il vice presidente americano? È scherzi a parte, non è giornalismo. Il vicepremier che chiama non dico il suo omologo ma il vicepresidente degli Usa per parlare di investimenti.con chi ne devo parlare? Lasciamo alla libera stampa italiana questie surreali. Teniamoci il pragmatismo e la realtà". Così il vicepremier e leader della Lega Matteointervenendo in collegamento con la Scuola di politica del Carroccio.