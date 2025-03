Secoloditalia.it - Salvini: “Sarei in guerra con Meloni per la telefonata a Vance? Siamo su scherzi a parte”

Unacon la premierper lacon il vice presidente americano? “È, non è giornalismo. Lasciamo alla libera stampa italiana di fare il suo mestiere. Teniamoci il pragmatismo e la realta’”. Lo dice Matteo, in video collegamento con l’inaugurazione della decima edizione della scuola politica della Lega.“Ieri ho parlato al telefono con il vicepresidente americanoe ho letto alcuni giornali che parlando dicon. Il vicepremier – ha aggiunto– che chiama non dico il suo omologo ma il vicepresidente degli Usa per parlare di investimenti. con chi ne devo parlare? Io sono vice presidente del Consiglio, se c’è un piano di investimenti miliardario sulla rete infrastrutturale americana, è mio dovere lavorare per le aziende italiane”.