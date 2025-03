Lapresse.it - Salvini: “Nessuna guerra con Meloni per la telefonata a Vance”

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo, parlando in collegamento video con la Scuola di politica del Carroccio a Roma, smentisce le voci di attriti nella maggioranza o di un 'fastidio' della presidente del Consiglio, Giorgia, in seguito alla sua chiamata di ieri, venerdì, con il vicepresidente americano J.D.. "Unacon la premierper lacon il vice presidente americano? È scherzi a parte, non è giornalismo. Il vicepremier che chiama non dico il suo omologo ma il vicepresidente degli Usa per parlare di investimenti.con chi ne devo parlare? Lasciamo alla libera stampa italiana questi retroscena inesistenti e surreali. Teniamoci il pragmatismo e la realtà", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.