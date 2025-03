Cityrumors.it - Salvini, Meloni e J.D:Vance: ecco perchè una telefonata può allungare la vita anche a un governo

Un colloquio telefonico tra il vicepresidente del Consiglio e il vicepresidente degli Stati Uniti che ha creato polemiche nell’opposizione, ma non della coalizione alMentre l’Europa sceglie di varare un nuovo codice da 800 milioni di euro per la difesa dei propri confini con tanto di costituzione di un proprio esercito per disinnescare sul nascere qualsiasi altra mira espansionistica della Russia di Vladimir Putin, gli Stati Uniti provano a far sedere allo stesso tavolo proprio il leader russo, considerato l’invasore e il presidente dell’Ucraina, l’aggredito.e J.D:unapuòlaa un– Cityrumors.itUna svolta che ha visto la Premier Giorgiadover giocoforza adeguarsi al volere della maggioranza dei paesi europei,per rispettare il programma elettorale del centrodestra adottato prima della vittoria alle ultime elezioni, non senza però aver fatto sentire il peso della sua presenza, tanto da far cambiare, insieme al Portogallo, il nome al programma varato ieri.