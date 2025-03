Liberoquotidiano.it - Salvini, la telefonata con JD Vance: la prossima missione del ministro, cosa cambia da oggi

La strada di Matteoper rafforzare la partnership tra Italia e Stati Uniti passa attraverso il vicepresidente J D. Si parla di un incontro che potrebbe avvenire subito dopo il congresso della Lega del 5-6 aprile o comunque prima dell'estate, ma i contatti tra l'entourage del vicepremier italiano e quello del vicepresidente americano hanno già ottenuto un risultato, una «bella», come l'ha definita lo stesso, avvenuta ieri in un clima di grande cordialità e sintonia. Durante la conversazione, durata 15 minuti,ha comunicato ala sua intenzione di intraprendere unanegli Usa con un seguito di imprenditori e investitori. A questo proposito ha sottolineato l'importanza del Made in Italy evidenziando le eccellenze tricolori anche nel campo delle infrastrutture stradali e ferroviarie.