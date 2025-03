Lettera43.it - Salvini: «Guerra con Meloni sui contatti con gli Stati Uniti? Retroscena surreali»

Intervenendo in videocollegamento con la scuola di formazione politica della Lega, Matteoha definito «inesistenti e» i presunti contrasti con Giorgiasuidel segretario del Carroccio con gli. «Ieri ho parlato al telefono con il vicepresidente americano JD Vance e ho letto alcuni giornali che parlano dicon la presidente del Consiglio: siamo su ‘Scherzi a parte’, non è giornalismo». Today I had the honor and pleasure of having a phone call with U.S. Vice President @JDVance.It was an opportunity to reaffirm the strong friendship and cooperation between our two countries. It’s my intention to organize a mission to the U.S. with Italian companies and. pic.twitter.com/P8f8EmT2bv— Matteo(@matteomi) March 21, 2025è poi è tornato a parlare del conflitto in Ucraina: «Quei 10 minuti alla Casa Bianca con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vance hanno segnato un cambiamento totale del modus operandi: al di là di qualsiasi possibile critica, è oggettivo che il presidente Usa in due mesi abbia fatto per la pace più di quello che altri hanno fatto in anni, anni e anni».