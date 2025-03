Anteprima24.it - Salvini a Città della Scienza a Napoli: folta rappresentanza di leghisti sanniti

Tempo di lettura: 2 minutiIl Sannio ha risposto presente e in massa all’evento promosso dalla Lega ieri pomeriggio a, a. Dalla provincia di Benevento sono partiti alla volta del capoluogo partenopeo ben cinque pullman e numerose auto, indi tutti i comprensori territoriali.“Ringraziamo militanti, sostenitori e amministratoriche ieri hanno partecipato alla manifestazione sulla sicurezza con il nostro leader nazionale Matteo”, affermano dalla segreteria provincialeLega. Ala Lega ha schierato, per gli interventi, non solo il leaderma anche i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il vice segretario federale e sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon, il segretario regionale Gianpiero Zinzi, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello, il capogruppo in Regione Severino Nappi e altri dirigenti e rappresentanti istituzionali.